FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in London Stock Exchange (LSE) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die London Stock Exchange (LSE)-Anteile bei 79,43 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,259 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 82,46 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 103,81 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,81 Prozent angezogen.

London Stock Exchange (LSE) wurde am Markt mit 39,80 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at