London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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Investmentbeispiel 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie Investoren gebracht.

Das London Stock Exchange (LSE)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an diesem Tag bei 84,22 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investierten, hätten nun 1,187 Anteile im Besitz. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Anteile wären am 17.07.2026 106,60 GBP wert, da der Schlussstand 89,78 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 106,60 GBP, was einer positiven Performance von 6,60 Prozent entspricht.

London Stock Exchange (LSE) war somit zuletzt am Markt 43,69 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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