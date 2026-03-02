London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Lohnender London Stock Exchange (LSE)-Einstieg?
|
02.03.2026 10:16:34
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 74,24 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,470 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 193,43 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 27.02.2026 auf 88,60 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,34 Prozent gesteigert.
Insgesamt war London Stock Exchange (LSE) zuletzt 44,71 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
10:16
|FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
27.02.26
|Elliott hält Druck auf LSEG trotz Rekord-Aktienrückkauf hoch (Dow Jones)
|
27.02.26
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|27.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|27.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|27.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|101,00
|-1,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.