WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

Lohnender London Stock Exchange (LSE)-Einstieg? 02.03.2026 10:16:34

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 74,24 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,470 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 193,43 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 27.02.2026 auf 88,60 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,34 Prozent gesteigert.

Insgesamt war London Stock Exchange (LSE) zuletzt 44,71 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

27.02.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
27.02.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
27.02.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

