London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Frühe Anlage
|
27.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades London Stock Exchange (LSE)-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,45 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,614 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,74 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 194,52 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 194,52 GBP entspricht einer Performance von +19,45 Prozent.
Am Markt war London Stock Exchange (LSE) jüngst 42,73 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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