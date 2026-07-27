London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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Frühe Anlage 27.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in London Stock Exchange (LSE)-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades London Stock Exchange (LSE)-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,45 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 13,614 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,74 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 194,52 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 194,52 GBP entspricht einer Performance von +19,45 Prozent.

Am Markt war London Stock Exchange (LSE) jüngst 42,73 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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