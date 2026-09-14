London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Performance unter der Lupe
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14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit London Stock Exchange (LSE)-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die London Stock Exchange (LSE)-Anteile bei 83,66 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119,531 London Stock Exchange (LSE)-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 9 847,00 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 82,38 GBP belief. Aus 10 000 GBP wurden somit 9 847,00 GBP, was einer negativen Performance von 1,53 Prozent entspricht.
London Stock Exchange (LSE) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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