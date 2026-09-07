London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
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07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr gekostet
London Stock Exchange (LSE)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die London Stock Exchange (LSE)-Aktie 92,70 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,787 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 952,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 88,30 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,75 Prozent abgenommen.
London Stock Exchange (LSE) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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