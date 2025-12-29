London Stock Exchange Aktie

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

Profitabler London Stock Exchange (LSE)-Einstieg? 29.12.2025 10:03:51

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in London Stock Exchange (LSE) gewesen.

Vor 1 Jahr wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die London Stock Exchange (LSE)-Aktie 113,30 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert, befänden sich nun 88,261 London Stock Exchange (LSE)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 88,74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 832,30 GBP wert. Damit wäre die Investition um 21,68 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte London Stock Exchange (LSE) einen Börsenwert von 45,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

