FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,80 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 135,501 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 86,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 723,58 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,24 Prozent erhöht.
London Stock Exchange (LSE) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|25.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
