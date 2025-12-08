Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

London Stock Exchange Aktie

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

Langfristige Investition 08.12.2025 10:04:39

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,80 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 135,501 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 86,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 723,58 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,24 Prozent erhöht.

London Stock Exchange (LSE) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

25.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

