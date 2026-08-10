London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Frühe Investition
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10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die London Stock Exchange (LSE)-Aktie letztlich bei 99,62 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,004 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 89,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,54 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 10,46 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von London Stock Exchange (LSE) bezifferte sich zuletzt auf 43,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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