London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Profitabler London Stock Exchange (LSE)-Einstieg?
|
05.10.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem London Stock Exchange (LSE)-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das London Stock Exchange (LSE)-Papier 86,06 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 116,198 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Anteile wären am 02.10.2026 9 400,42 GBP wert, da der Schlussstand 80,90 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 6,00 Prozent.
Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 38,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
15:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in London: Zum Start Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
02.10.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|31.07.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|97,38
|2,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.