London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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Profitabler London Stock Exchange (LSE)-Einstieg? 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in London Stock Exchange (LSE)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem London Stock Exchange (LSE)-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das London Stock Exchange (LSE)-Papier 86,06 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 116,198 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Anteile wären am 02.10.2026 9 400,42 GBP wert, da der Schlussstand 80,90 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 6,00 Prozent.

Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 38,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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