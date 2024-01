FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in London Stock Exchange (LSE)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das London Stock Exchange (LSE)-Papier bei 92,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 108,625 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2024 auf 89,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 754,51 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 2,45 Prozent gleich.

Der London Stock Exchange (LSE)-Wert an der Börse wurde auf 46,92 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at