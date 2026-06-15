FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in London Stock Exchange (LSE) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem London Stock Exchange (LSE)-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 110,45 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,054 London Stock Exchange (LSE)-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 90,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 815,75 GBP wert. Damit wäre die Investition 18,42 Prozent weniger wert.

Der London Stock Exchange (LSE)-Wert an der Börse wurde auf 43,92 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at