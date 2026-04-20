FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in London Stock Exchange (LSE) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem London Stock Exchange (LSE)-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das London Stock Exchange (LSE)-Papier letztlich bei 113,60 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 88,028 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 323,94 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Anteils am 17.04.2026 auf 94,56 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 16,76 Prozent.

Der London Stock Exchange (LSE)-Wert an der Börse wurde auf 47,66 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at