Lukratives London Stock Exchange (LSE)-Investment? 12.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel wäre eine Anlage in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren heute wert

Vor Jahren London Stock Exchange (LSE)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades London Stock Exchange (LSE)-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90,16 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,109 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Aktien wären am 09.01.2026 99,29 GBP wert, da der Schlussstand 89,52 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,71 Prozent verringert.

Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 45,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

09.12.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
