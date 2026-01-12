London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Lukratives London Stock Exchange (LSE)-Investment?
|
12.01.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel wäre eine Anlage in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren heute wert
Heute vor 5 Jahren wurden Trades London Stock Exchange (LSE)-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90,16 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,109 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Aktien wären am 09.01.2026 99,29 GBP wert, da der Schlussstand 89,52 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,71 Prozent verringert.
Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich jüngst auf 45,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
10:03
|FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel wäre eine Anlage in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren heute wert (finanzen.at)
|
09.01.26
|Aufschläge in Europa: So steht der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|STOXX-Handel STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 leichter (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.01.26
|FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|09.12.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|104,00
|0,00%