FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen LondonMetric Property-Einstiegs gewesen.

Am 19.10.2016 wurden LondonMetric Property-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das LondonMetric Property-Papier an diesem Tag bei 1,48 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das LondonMetric Property-Papier investiert hätte, befänden sich nun 675,744 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 1,79 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 212,29 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,23 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at