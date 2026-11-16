LondonMetric Property Aktie

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WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713

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Rentable LondonMetric Property-Investition? 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen LondonMetric Property-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem LondonMetric Property-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,44 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6 967,913 LondonMetric Property-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 183,29 GBP, da sich der Wert eines LondonMetric Property-Anteils am 13.11.2026 auf 1,89 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,83 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property bezifferte sich zuletzt auf 4,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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