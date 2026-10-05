LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|Rentables LondonMetric Property-Investment?
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05.10.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.10.2023 wurden LondonMetric Property-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LondonMetric Property-Papier bei 1,69 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5 917,160 LondonMetric Property-Anteilen. Die gehaltenen LondonMetric Property-Papiere wären am 02.10.2026 10 153,85 GBP wert, da der Schlussstand 1,72 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,54 Prozent angewachsen.
Insgesamt war LondonMetric Property zuletzt 4,19 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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