FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LondonMetric Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in LondonMetric Property eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.08.2025 wurde die LondonMetric Property-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 1,89 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 5 299,417 LondonMetric Property-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 1,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 397,46 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at