FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

LondonMetric Property-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 2,43 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,076 LondonMetric Property-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,93 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,32 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at