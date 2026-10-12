FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte eine LondonMetric Property-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren LondonMetric Property-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden LondonMetric Property-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der LondonMetric Property-Anteile betrug an diesem Tag 2,46 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40,655 LondonMetric Property-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (1,72 GBP), wäre die Investition nun 70,01 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 29,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at