M&G Aktie
WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65
|Frühe Investition
|
06.11.2026 10:03:30
FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der M&G-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,05 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die M&G-Aktie investierten, hätten nun 48,876 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,75 GBP, da sich der Wert eines M&G-Anteils am 05.11.2026 auf 3,25 GBP belief. Mit einer Performance von +58,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für M&G eine Börsenbewertung in Höhe von 7,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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