FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in M&G-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die M&G-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die M&G-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 400,802 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 1 245,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,11 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,53 Prozent erhöht.

M&G erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at