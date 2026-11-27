M&G Aktie
WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65
|M&G-Anlage im Blick
|
27.11.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor einem Jahr abgeworfen
Am 27.11.2025 wurde das M&G-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das M&G-Papier bei 2,72 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die M&G-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,751 M&G-Aktien. Die gehaltenen M&G-Aktien wären am 26.11.2026 115,03 GBP wert, da der Schlussstand 3,13 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,03 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von M&G bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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