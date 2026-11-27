Das wäre der Gewinn bei einem frühen M&G-Investment gewesen.

Am 27.11.2025 wurde das M&G-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das M&G-Papier bei 2,72 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die M&G-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,751 M&G-Aktien. Die gehaltenen M&G-Aktien wären am 26.11.2026 115,03 GBP wert, da der Schlussstand 3,13 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,03 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von M&G bezifferte sich zuletzt auf 7,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at