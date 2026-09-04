FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in M&G eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die M&G-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,61 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 38,373 M&G-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2026 134,77 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,51 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 34,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete M&G eine Marktkapitalisierung von 8,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at