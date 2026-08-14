M&G Aktie

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WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65

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M&G-Performance 14.08.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&G von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen M&G-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem M&G-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das M&G-Papier an diesem Tag bei 1,95 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die M&G-Aktie investiert hätte, hätte er nun 51,414 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des M&G-Papiers auf 3,53 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 181,70 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +81,70 Prozent.

Zuletzt ergab sich für M&G eine Börsenbewertung in Höhe von 8,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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