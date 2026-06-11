Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Marks Spencer-Performance 11.06.2026 10:03:36

FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marks Spencer-Investment gewesen.

Marks Spencer-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Marks Spencer-Anteile bei 3,51 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 2 846,627 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 3,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 319,02 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Marks Spencer eine Börsenbewertung in Höhe von 7,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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