FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Marks Spencer-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,38 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Marks Spencer-Papier investiert hätte, hätte er nun 727,008 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 3,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 388,22 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 138,82 Prozent erhöht.
Marks Spencer wurde am Markt mit 6,61 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
