Marks & Spencer Aktie

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WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Profitables Marks Spencer-Investment? 25.06.2026 10:04:10

FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,85 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 540,249 Marks Spencer-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 041,06 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Anteils am 24.06.2026 auf 3,78 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 104,11 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Marks Spencer betrug jüngst 7,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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