FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Marks Spencer-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Marks Spencer-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Marks Spencer-Aktie letztlich bei 2,21 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 45,249 Marks Spencer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 173,98 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,85 GBP belief. Mit einer Performance von +73,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Marks Spencer eine Börsenbewertung in Höhe von 8,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at