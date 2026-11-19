Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Frühes Investment
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19.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Marks Spencer-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,37 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 421,977 Marks Spencer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 1 956,28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,64 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 95,63 Prozent angewachsen.
Marks Spencer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,52 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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