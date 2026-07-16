FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Marks Spencer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.07.2025 wurden Marks Spencer-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,31 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 302,572 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 129,20 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Papiers am 15.07.2026 auf 3,73 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 12,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer bezifferte sich zuletzt auf 7,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at