Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Marks Spencer-Anlage unter der Lupe
|
16.07.2026 10:03:23
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor einem Jahr abgeworfen
Am 16.07.2025 wurden Marks Spencer-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,31 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 302,572 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 129,20 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Papiers am 15.07.2026 auf 3,73 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 12,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer bezifferte sich zuletzt auf 7,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marks & Spencer plc
|
16.07.26
|FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26
|FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.07.26
|FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von Marks Spencer (finanzen.at)
|
02.07.26
|FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marks Spencer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.06.26
|FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
22.06.26