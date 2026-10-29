Marks & Spencer Aktie

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WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Profitabler Marks Spencer-Einstieg? 29.10.2026 10:03:33

FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Marks Spencer-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Marks Spencer-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,32 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Marks Spencer-Papier investiert hätte, hätte er nun 301,576 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 224,40 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Papiers am 28.10.2026 auf 4,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,44 Prozent vermehrt.

Alle Marks Spencer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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