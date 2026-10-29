Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Profitabler Marks Spencer-Einstieg?
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29.10.2026 10:03:33
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Marks Spencer-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3,32 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Marks Spencer-Papier investiert hätte, hätte er nun 301,576 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 224,40 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Papiers am 28.10.2026 auf 4,06 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,44 Prozent vermehrt.
Alle Marks Spencer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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