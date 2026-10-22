FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Marks Spencer-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,80 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 55,659 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 234,94 GBP, da sich der Wert einer Marks Spencer-Aktie am 21.10.2026 auf 4,22 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 134,94 Prozent erhöht.

Marks Spencer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at