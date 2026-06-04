Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Profitable Marks Spencer-Investition? 04.06.2026 10:04:00

FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marks Spencer-Aktie Anlegern gebracht.

Die Marks Spencer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,57 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 635,950 Marks Spencer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.06.2026 2 342,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,68 GBP belief. Damit wäre die Investition 134,22 Prozent mehr wert.

Am Markt war Marks Spencer jüngst 7,53 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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