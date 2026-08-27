FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marks Spencer gewesen.

Am 27.08.2021 wurden Marks Spencer-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Marks Spencer-Aktie an diesem Tag bei 1,79 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Marks Spencer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 560,111 Marks Spencer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 207,96 GBP, da sich der Wert einer Marks Spencer-Aktie am 26.08.2026 auf 3,94 GBP belief. Mit einer Performance von +120,80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer bezifferte sich zuletzt auf 8,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at