Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Rentabler Marks Spencer-Einstieg? 15.10.2026 10:03:22

FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marks Spencer-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Marks Spencer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,15 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Marks Spencer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4 642,526 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 4,07 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 909,01 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,09 Prozent zugenommen.

Marks Spencer war somit zuletzt am Markt 8,50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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