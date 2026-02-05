FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Marks Spencer-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Marks Spencer-Aktie 1,63 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6 134,969 Marks Spencer-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 3,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 000,00 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 140,00 Prozent vermehrt.

Marks Spencer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,58 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at