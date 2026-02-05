Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Frühe Anlage
|
05.02.2026 10:03:18
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Marks Spencer-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Marks Spencer-Aktie 1,63 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6 134,969 Marks Spencer-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 3,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 000,00 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 140,00 Prozent vermehrt.
Marks Spencer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,58 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
