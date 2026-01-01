Marks & Spencer Aktie

Performance unter der Lupe 01.01.2026 10:03:37

FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Marks Spencer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 01.01.2025 wurde die Marks Spencer-Aktie via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3,76 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 26,631 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,88 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Anteils am 31.12.2025 auf 3,30 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,12 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 6,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

