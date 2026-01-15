Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Lukrative Marks Spencer-Investition?
|
15.01.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marks Spencer-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 15.01.2021 wurde die Marks Spencer-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,39 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7 179,266 Marks Spencer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Marks Spencer-Aktie auf 3,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 529,47 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 155,29 Prozent.
Jüngst verzeichnete Marks Spencer eine Marktkapitalisierung von 6,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
