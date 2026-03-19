Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Profitable Marks Spencer-Investition?
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19.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Marks Spencer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,99 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Marks Spencer-Aktie investiert, befänden sich nun 2 505,550 Marks Spencer-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.03.2026 8 937,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,57 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,63 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich jüngst auf 7,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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