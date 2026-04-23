FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Marks Spencer-Aktie Anlegern gebracht.

Die Marks Spencer-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,00 GBP wert. Bei einem Marks Spencer-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 250,063 Marks Spencer-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 871,22 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Papiers am 22.04.2026 auf 3,48 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 12,88 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Marks Spencer eine Börsenbewertung in Höhe von 7,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at