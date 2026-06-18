Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Investmentbeispiel 18.06.2026 10:04:37

FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Marks Spencer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 18.06.2025 wurde das Marks Spencer-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers betrug an diesem Tag 3,67 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 27,285 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Marks Spencer-Aktie auf 3,60 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,12 GBP wert. Damit wäre die Investition um 1,88 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer bezifferte sich zuletzt auf 7,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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