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WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Marks Spencer-Investition 26.03.2026 10:03:29

FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Marks Spencer von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Vor Jahren Marks Spencer-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 26.03.2025 wurden Marks Spencer-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Marks Spencer-Papier an diesem Tag 3,37 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,700 Marks Spencer-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 3,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,14 GBP wert. Mit einer Performance von -0,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Marks Spencer einen Börsenwert von 6,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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