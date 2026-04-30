Melrose Industries Aktie
WKN DE: A3D648 / ISIN: GB00BNGDN821
|Stockdividende
|
30.04.2026 07:02:40
FTSE 100-Papier Melrose Industries-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Melrose Industries-Anleger freuen
Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Melrose Industries am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,07 GBP. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 16,67 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Melrose Industries beträgt 82,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 13,89 Prozent.
Melrose Industries- Ausschüttungsrendite im Blick
Zum London-Schluss notierte die Melrose Industries-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 4,78 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Melrose Industries wird das Melrose Industries-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Melrose Industries-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Melrose Industries verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,22 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,08 betrug Prozent.
Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich
Innerhalb von 3 Jahren ist der Melrose Industries-Kurs via London 16,49 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 94,05 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel Melrose Industries
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,09 GBP. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,80 Prozent zulegen.
Basisinformationen zu Melrose Industries
Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Melrose Industries beträgt aktuell 6,097 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Melrose Industries besitzt aktuell ein KGV von 20,23. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Melrose Industries auf 3,589 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte 0,29 GBP aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Melrose Industries PLC Registered Shs
|
23.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.04.26
|Börse London: FTSE 100 legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
21.04.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
21.04.26
|LSE-Handel: FTSE 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 legt zu (finanzen.at)