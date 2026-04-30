FTSE 100-Papier Melrose Industries-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Melrose Industries-Anleger freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Melrose Industries am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,07 GBP. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 16,67 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Melrose Industries beträgt 82,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 13,89 Prozent.

Melrose Industries- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum London-Schluss notierte die Melrose Industries-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 4,78 GBP. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Melrose Industries wird das Melrose Industries-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Melrose Industries-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Melrose Industries verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,22 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,08 betrug Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Melrose Industries-Kurs via London 16,49 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 94,05 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Melrose Industries

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,09 GBP. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,80 Prozent zulegen.

Basisinformationen zu Melrose Industries

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Melrose Industries beträgt aktuell 6,097 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Melrose Industries besitzt aktuell ein KGV von 20,23. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Melrose Industries auf 3,589 Mrd.GBP, der Gewinn je Aktie machte 0,29 GBP aus.

Redaktion finanzen.at