National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Rentabler National Grid-Einstieg?
|
08.10.2026 10:03:23
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die National Grid-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,40 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 10,635 National Grid-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 11,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,30 GBP wert. Damit wäre die Investition 22,30 Prozent mehr wert.
National Grid erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57,82 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Grid plc
|
08.10.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.10.26
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
30.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,74
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.