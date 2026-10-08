FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die National Grid-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,40 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 10,635 National Grid-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 11,50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,30 GBP wert. Damit wäre die Investition 22,30 Prozent mehr wert.

National Grid erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at