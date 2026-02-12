National Grid Aktie

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

Lohnendes National Grid-Investment? 12.02.2026 10:03:36

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in National Grid-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die National Grid-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,36 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in National Grid-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 068,648 National Grid-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 13,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 202,33 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,02 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 64,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu National Grid plc

Analysen zu National Grid plc

10.02.26 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 National Grid Outperform Bernstein Research
09.01.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

National Grid plc 15,60 1,96% National Grid plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

