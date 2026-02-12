FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in National Grid-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die National Grid-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,36 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in National Grid-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 068,648 National Grid-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 13,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 202,33 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42,02 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 64,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at