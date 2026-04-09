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National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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National Grid-Performance im Blick 09.04.2026 10:03:27

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in National Grid-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem National Grid-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,31 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,975 National Grid-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,32 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 291,32 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,13 Prozent vermehrt.

National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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07:41 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.04.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.03.26 National Grid Outperform Bernstein Research
23.03.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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