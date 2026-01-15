National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Hochrechnung
|
15.01.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren eingebracht
Die National Grid-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des National Grid-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,34 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die National Grid-Aktie investierten, hätten nun 107,020 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 248,92 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 14.01.2026 auf 11,67 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,89 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte National Grid einen Börsenwert von 57,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
