National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Langfristige Anlage
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30.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren eingefahren
National Grid-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die National Grid-Aktie bei 9,33 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 071,755 National Grid-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 11,93 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 786,04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,86 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte National Grid einen Börsenwert von 61,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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