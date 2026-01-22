National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

National Grid-Anlage im Blick 22.01.2026 10:03:51

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in National Grid-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades National Grid-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,92 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 262,682 National Grid-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 11,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 032,23 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,32 Prozent vermehrt.

Insgesamt war National Grid zuletzt 59,19 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu National Grid plc

Analysen zu National Grid plc

19.01.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 National Grid Outperform Bernstein Research
09.01.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 National Grid Overweight Barclays Capital
12.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
