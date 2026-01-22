FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in National Grid-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades National Grid-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,92 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 262,682 National Grid-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 11,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 032,23 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,32 Prozent vermehrt.

Insgesamt war National Grid zuletzt 59,19 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at