National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Anlage im Blick
|
22.01.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades National Grid-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,92 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 262,682 National Grid-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.01.2026 auf 11,91 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 032,23 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,32 Prozent vermehrt.
Insgesamt war National Grid zuletzt 59,19 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Grid plc
|
22.01.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|19.01.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.